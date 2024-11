Ilrestodelcarlino.it - A Urbania “La lingua dell’angelo“ si confonde tra le tante macerie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Palazzo Ducale diapre le porte all’arte contemporanea. Fino all’8 dicembre ospiterà “La“ un’installazione di Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti che si compone di, video,di vitello, filo a piombo, col suono originale di Paolo Marzocchi. L’intento della mostra, a cura di Alice Lombardelli ed Elisa Mossa, è di creare all’interno della collezione del Museo uno spazio e un tempo dedicato alla contemplazione del frammento come elemento di collegamento tra il passato e il presente. Ne “La“ il frammento diventa significato e significante, riuscendo ad estrapolarsi dal contesto storico per reinserirsi in un’attualità in cui la fluidità delggio si scontra con il limite della comprensione. L’installazione è quindi una parentesi all’interno del Museo, che porta gli spettatori ad immergersi in uno spazio nuovo, circoscritto dalla potenza del suono e dagli elementi installativi che dialogano tra loro tra la grazia e il terrore.