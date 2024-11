Notizie.com - Scomparsa del volo MH370: “Bene, buona notte”, le ultime misteriose parole del copilota prima che la comunicazione venisse interrotta per sempre

Si torna sulladele sullepronunciate dal pilotadell’interruzione della. “”.Dopo 40 minuti dalla partenza da Kuala Lumpur l’aereo era ancora rilevato dai sistemi radar e satellitari ma dal pilota nessun riscontro. Unsparito nel nulla e di cui ancora oggi, a dieci anni dalla, non ci sono tracce. Può un veliche pesa tonnellate sparire dalla faccia della Terra?del: “”, ledel(Notizie.com)L’aereo è partito alle 00.42 dell’8 marzo 2014 da Kuala Lampur in Malaysia per dirigersi a Pechino, capitale della Cina. A bordo 227 passeggeri che pensavano di arrivare a destinazione in circa 5 ore e mezza. Con loro – quasi tutti cinesi – 12 membri dell’equipaggio.