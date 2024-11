Lapresse.it - Russia, Gazprom interrompe le forniture di gas all’Austria

Leggi su Lapresse.it

La compagnia statale russa di gas naturaleha interrotto lenelle prime ore di sabato dopo una disputa legale con l’operatore viennese Omv. L’interruzione è avvenuta prima dell’alba di oggi, sabato, un giorno dopo che il cancelliere austriaco Karl Nehammer aveva tenuto una conferenza stampa convocata in fretta e furia per rassicurare sul fatto che il suo Paese ha una fornitura sicura di carburante alternativo per questo inverno.La disputa legaleOmv aveva dichiarato che avrebbe smesso di pagare il gas alla filiale austriaca diin seguito a una sentenza di arbitrato emessa dalla Camera di Commercio Internazionale che ha assegnato all’azienda austriaca 230 milioni di euro per un precedente taglio delledi gas alla sua filiale tedesca. Omv ha dichiarato in un’e-mail che non è stata effettuata alcuna consegna di gas a partire dalle 6 del mattino di sabato.