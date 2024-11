Mistermovie.it - Mister Movie | Elizabeth Olsen in un nuovo Film MCU nel 2025

, l'amata interprete di Scarlet Witch, tornerà nel Marvel Cinematic Universe nelcon una partecipazione nella serie animata Marvel Zombies. Con questo progetto, l'attrice segna un importante traguardo: oltre dieci anni all'interno del MCU, dal debutto avvenuto in Avengers: Age of Ultron nel 2015. La sua Wanda Maximoff, inizialmente introdotta come alleata degli Avengers, si è evoluta in uno dei personaggi più complessi e controversi del franchise.Scarlet Witch: da eroina a villain iconicaNegli anni, Scarlet Witch ha conquistato i fan grazie alla sua evoluzione drammatica. Da giovane in cerca di vendetta contro Tony Stark a potente Avenger, fino alla tragica svolta in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il suo viaggio ha esplorato temi come la perdita, il potere e la redenzione mancata.