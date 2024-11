Dailymilan.it - Milan, polemiche in Spagna: il ct Luis De La Fuente rischia Alvaro Morata nonostante…

Leggi su Dailymilan.it

, dopo il trauma cranico rimediato daMorata in allenamento, il ct dellaDe Lalo ha fatto comunque giocare Alla fineha giocato. Nonostante le grandiche erano state sollevate per la convocazione di Morata, dopo che l’attaccante delera stato vittima di un brutto scontro aereo con Pavlovic in allenamento, con tanto di trauma cranico e trasporto in ospedale per controlli clinici, il ct delle Furie RosseDe Laha comunque deciso di schierare il giocatore in campo.Nel match di Nations League contro la Danimarca, il capitano dellaè entrato al 25esimo minuto del secondo tempo, nonostante il risultato fosse fermo sul 2-0, con tanto di partita in controllo da parte dei campioni d’Europa. Ecco che, quindi, la scelta del commissario tecnico spagnolo ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri e non solo.