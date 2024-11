Gaeta.it - MediaWorld apre una nuova sede al centro commerciale di Casal Bertone

Facebook WhatsAppTwitter Il 13 novembre 2024 segna un’importante data per il commercio nel IV Municipio di Roma, con l’inaugurazione delladiall’interno deldi. Questo evento non solo rappresenta un ampliamento della rete di vendita di uno dei più grandi rivenditori di elettronica in Europa, ma offre anche una spinta significativa per l’economia locale, confermando l’interesse degli investitori nella zona.L’apertura dellaLaapertura diinè stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale. Il presidente Umberti ha dichiarato che il IV Municipio offre un ambiente propizio per gli investimenti, evidenziando la crescente domanda di prodotti di elettronica sul mercato. La scelta di ubicare lain unstrategicamente situato evidenzia l’intenzione dell’azienda di attrarre un ampio numero di clienti, sfruttando il flusso giornaliero di visitatori attratti dalle varie attività commerciali presenti nella zona.