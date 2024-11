Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima 6-3, 6-4, Italia-Giappone 1-1 BJK Cup in DIRETTA: la n.4 del mondo tiene in vita le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL DOPPIO DI BJK CUP14.48 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.14.46 Grazie a questa vittoriaha tenuto inl’portando il tie con ilsull’1-1. A stabilire chi andrà in semifinale di questa Billie Jean King Cup sarà il doppio in cui Jasmine tornerà in campo insieme a Sara Errani14.44 Il game decisivo di questa partita è stato il nono del secondo set. L’azzurra ha ottenuto il break alla terza occasione vincendo un gioco da oltre 20 punt.