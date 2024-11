Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima 2-1, Italia-Giappone 0-1 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra recupera il break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL DOPPIO DI BJK CUPSecondaA-40 Ace, il primo della partita per lase che ha servito alla T.40-40 Risposta profonda e centrale diche poi spinge con il dritto in diagonale forzando l’errore dell’avversaria.Seconda40-30 Grandissimo rovescio in contropiede diche ha colpito la palla piegandosi sulle ginocchia.30-30accelera con il dritto lungolinea, mette i piedi in campo e chiude con il contropiede.30-15prova ad aggredire la seconda dell’avversaria ma non trova il campo con il rovescio.15-15è rapida in uscita dal servizio e con il dritto fa muovere.0-15 Doppio fallo, il secondo del match per lase.