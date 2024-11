Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: record italiano per Curtis nei 50 stile, tripletta per Lorenzo Mora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37 Caprai comanda la gara ai 100 metri, inseguono da vicino Calanca e Pepe.18.36 Inizia la finale B dei 200 farfalla donne, ecco la lista di partenza.1 816770 CALANCA Elettra 2007 ITA Sweet Team Modena asd 2’13.612 570494 CAPRAI Giulia 2005 ITA EsseciSsd 2’13.103 109029 PIANO DEL BALZO Roberta 1998 ITA Caravaggio S.V. Aqua ssd 2’11.814 661624 PEPE Chiara 2006 ITA Aureliaasd 2’11.575 800135 IRPINIA Monica 2006 ITA Aureliaasd 2’11.676 624211 DEMASI Beatrice 2004 ITA CentroTorino 2’12.427 441297 LUPERI Marina 1999 ITA Circolo Canottieri Aniene 2’13.478 826021 SALVATO Asia 2007 ITA Imolassd a r.l. 2’14.0618.34 Adesso spazio alla premiazione dei 200 dorso maschili, prova in cui si è imposto, al terzo successo in questa rassegna.