Lanazione.it - Voli Wizz Air. Pisa-Polonia da giugno 2025

Air lancia due nuove rotte low cost (prezzi da 24,99 euro) tra Italia ee c’è anche-Katowice, oltre a Genova-Cracovia. A partire da, i passeggeri avranno nuove opportunità per esplorare queste splendide città polacche a tariffe convenienti, con biglietti già disponibili per l’acquisto su Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link “email.tmg.vrfy.email”air.com e sull’app mobile ufficiale di. la rotta-Katowice sarà attiva il lunedì, mercoledì e venerdì, con il primo volo previsto il 2. "Siamo entusiasti – commenta Tamara Nikiforova, Senior Communication Manager diAir – di annunciare queste nuove rotte che collegano Genova ea due città polacche molto amate e culturalmente ricche come Cracovia e Katowice.