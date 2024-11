Gaeta.it - Tragedia a Castions di Strada: morta Alexia Vecchiato, vittima di un incidente stradale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recentele che ha colpitoha scosso profondamente la comunità didi, un luogo che rappresenta non solo la sua infanzia, ma anche un legame drammatico con il passato familiare. La giovane, di soli 22 anni e insegnante di danza, è deceduta dopo una settimana di ricovero in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate nell’. Malgrado gli sforzi dei medici presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine,aveva subito la constatazione di morte cerebrale, segnando una nuova e dolorosa fase nella storia di questa famiglia martoriata.La dinamica dell’Il sinistro che ha coinvoltoè avvenuto nella stessa località dove, cinque anni fa, la sua sorella Gaia aveva trovato la morte in un tragico