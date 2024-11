Ilrestodelcarlino.it - Pesca illegale nel Po, sequestrati 400 chili di pesce a Porto Viro

(Rovigo), 15 novembre 2024 – Un'altra operazione contro lanel fiume Po. Un fatto che è stato scoperto dai finanzieri della tenenza di Loreo e alla sezione operativa navale diLevante. Il tutto è successo a, precisamente in località Donada, quando a seguito di un controllo effettuato su quattro automezzi per trasdi persone a uso privato, che trasportavano del prodotto itticoto nelle acque del fiume Po. A fronte di ciò è giunto in loco il personale del servizio veterinario dell’ULSS 5 Polesana, il quale ha proceduto alla contestazione di violazioni in materia di tracciabilità e igienico sanitarie in relazione ai prodotti ittici rinvenuti. Nel dettaglio si trattava di oltre quattro quintali di pesci d’acqua dolce. Il sequestro delA fronte di questa quantità disequestrato, dopo la visita sanitaria, è stato ritenuto idoneo al libero consumo da parte dei funzionari del servizio veterinario.