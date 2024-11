Ilrestodelcarlino.it - Il giallo della baronessa, c’è un uomo dei misteri: “La aspettava in auto”

Sarnano (Macerata), 15 novembre 2024 - “Il pomeriggio del 29 novembre 1980, laRothschild e la sua segretaria passarono al rifugio Sibilla per un caffè e un punch. Unrobusto le stava aspettando fuori, in. Lo vidi da lontano, non entrò. Alle 16 iniziava già a fare buio”. È la versione di uno dei testimoni, Ortelio Valori, titolare dell’hotel Sibilla, sentiti dagli inquirenti nella caserma di Tolentino (Macerata) per cercare di fare luce, dopo quarantaquattro anni, sulla morte di Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e dell’assistente Gabriella Guerin, 39enne friulana. Valori, oggi 82enne, ha confermato quanto dichiarato agli investigatori all’epoca. Nel 1980, aveva anche aggiunto che l’del mistero, la cui identità è tuttora sconosciuta, fosse vestito di bianco.