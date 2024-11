Spettacoloitaliano.it - Identità nascoste Tv8: trama e finale spiegazione del film 2023

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Tv8Tv8 delè diretto da Soran Mardookhi. In breve, la storia racconta la vita di Vanessa, una madre single, inizia ad andare in frantumi quando suo figlio viene arrestato per l’omicidio di una ragazza conosciuta online. Nel cast troviamo Gina Holden, Jason Cermak e Stephanie Izsak. Ilriprende il genere di Una Rete di Bugie. :delcompleta delTv8Helen Parker è una giovane madre single dello studente Taylor, un ragazzo introverso, ma ultra protetto dalla madre che prova a conciliare la carriera con la vita privata. Taylor inizia a “perseguitare” una ragazza di nome Sophia Bliss. Taylor dichiara che è la sua fidanzata, ma la famiglia sa bene che il figlio non ha superato la barriera della timidezza.