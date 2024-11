Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna al bivio, faccia a faccia de Pascale-Ugolini tra fair play e qualche scintilla

Bologna, 15 novembre 2024 – Un duello civile, ma consui temi ’caldi’ di questa campagna elettorale: dalla sanità all’alluvione. Dall’aborto al fine vita. “Si è capito che in campo per queste regionali ci sono due visioni diverse”, dice qualcuno alla fine della serata. L’unico confronto pubblico – all’americana ’La tua tERra’– tra Michele de, candidato di centrosinistra, ed Elena, in corsa con il centrodestra, è stato organizzato dal Carlino con 11 domande più un appello al voto, e condotto dalla direttrice di Qn, Carlino, Nazione, Giorno e Luce!, Agnese Pini, e il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini. Le foto del dibattito politico tra Elenae Michele deSala pienissima, tra supporter, candidati, politici e semplici cittadini che non hanno fatto mancare applausi e’rumore’ in sala.