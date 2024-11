Oasport.it - Comincia l’avventura dell’Italia in BJK Cup. Le azzurre sfidano il Giappone nei quarti

L’Italia del tennis vuole proseguire il suo eccezionale 2024 e un altro appuntamento fondamentale sono le fasi finali della Billie Jean King Cup a Malaga. La squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin è già aidi finale e domani dalle ore 10.00 incontrerà per la prima volta nella sua storia il, che ha battuto la Romania nel turno precedente al doppio decisivo. Una sfida che vede ovviamente l’Italia partire ampiamente con i favori del pronostico, con leche cercano di ripetere lo straordinario cammino dell’anno scorso, quando si arresero solamente in finale al Canada.Un anno è passato e sono cambiate molte cose. Jasmine Paolini è diventata la leader assoluta della formazione azzurra. Un 2024 sensazionale per la toscana, capace di spingersi fino alla posizione numero quattro della classifica mondiale e di giocare anche due finali Slam al Roland Garros e a Wimbledon.