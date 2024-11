Usa più vicini intesa American Airlines-Gesac | da maggio voli diretti Napoli-Chicago

Leggi su Ildenaro.it

annunciano il primo volo diretto tra l’Aeroporto Internazionale di-Capodichino e l’Aeroporto Internazionale diO’Hare (ORD), a partire da2025. Nel corso della stagione estiva del 2025,opererà fino a dueal giorno daagli Stati Uniti d’America, garantendo così unare connettività e flessibilità per tutti i viaggiatori. Il nuovo volo trasarà introdotto in seguito al grande successo del collegamento diretto con Philadelphia, particolarmente apprezzato dai passeggerii e italiani dopo la sua inaugurazione durante la stagione estiva appena conclusa. “Siamo entusiasti di poter offrire ai passeggeri degli Stati Uniti ancora più possibilità di raggiungere, la Costiera Amalfitana e altre celebri destinazioni del Sud Italia” ha commentato José Freig, Vice President of International Operations di