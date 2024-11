Lanazione.it - Smart Hospital Award, l’Asl premiata al Forum sistema salute di Firenze

Arezzo, 14 novembre 2024 –Toscana sud est è statain tema di sostenibilità ed efficientamento energetico per il secondo anno consecutivo. La consegna del premio2024 è avvenuta questo pomeriggio aldi, evento incentrato sulla scoperta delle innovazioni più avanzate in sanità. L’Azienda sud est si è classificata al secondo posto tra le migliori realtà delsanitario nazionale che hanno adottato e implementato politiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance o sviluppato progetti e azioni di efficientamento energetico e di gestione intelligente di strutture sanitarie. A ritirare il premio è stato il direttore dell’area dipartimentale Energia, ambiente e prevenzione incendi, Daniele Giorni. In tema di efficientamento,Toscana sud est ha messo in campo negli anni una serie di azioni per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i costi.