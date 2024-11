Sport.quotidiano.net - Robur, la carica del capitano Bianchi: "A Figline è dura ma vogliamo vincere"

Due sconfitte consecutive, quattro punti conquistati nelle ultime cinque giornate. E’ un momento non semplice per lache, però, vuole rialzare subito la testa. A parlare ilbianconero Tommaso(nella foto). Che cosa è successo? "Stiamo attraversando il primo momento di difficoltà, da quando siamo ripartiti lo scorso anno. La sconfitta con il Livorno, immeritata, è statada digerire. Ma, a parte la trasferta a Terranuova Bracciolini, in cui abbiamo costruito poco e abbiamo meritato di perdere e in particolare in casa, abbiamo costruito di più rispetto all’inizio. Anche domenica siamo stati tanto dentro la loro area e abbiamo creato diverse occasioni, poi non realizzate per scarsa lucidità o passaggi sbagliati. All’inverso abbiamo subìto gol per grossi errori. E, quando vai sotto, le partite cambiano".