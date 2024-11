Dailymilan.it - Milan, Matteo Gabbia non lascia Milanello: obiettivo Juventus

rimarrà aello per lavorare nonostante i quattro giorni di riposto concessi da Fonseca: vuole esserci per-JuventusNelle due settimane di preparazione alla partita con la Juventus del 23 novembre (ore 18:00), illavorerà a ranghi ridotti a causa dei tanti calciatori impegnati con le proprie nazionali. Aello, mercoledì 13 novembre, la squadra ha lavorato nell’ultima sessione della settimana, includendo anche ragazzi delFuturo.Paulo Fonseca ha concesso quattro giorni di riposo ai suoi, che torneranno ad allenarsi lunedì per preparare la partita con i bianconeri. In questi giorni, però, rimarrà aello, che lavorerà anche venerdì e sabato per rimettersi dopo il problema al polpaccio avuto in seguito alla partita con la Fiorentina del 6 ottobre, che rimane l’ultima giocata dal centrale.