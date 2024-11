Green deal sulla graticola il Parlamento Ue vota il rinvio del regolamento contro la deforestazione | cosa prevede

Leggi su Open.online

Oggi, giovedì 14 novembre, ileuropeo voterà per decidere se rimandare o meno l’entrata in effetto deleuropeola(Eudr), tra le misure cardine del. Al momento nulla è definitivo, ma è quasi certo che le nuove regole, approvate a larga maggioranza alla fine del 2022, verranno applicate dal 2026 anziché dal 2025, come proposto lo scorso 2 ottobre dalla Commissione Europea. Posticipandone gli effetti, la norma entrerebbe effettivamente in funzione il 30 dicembre 2025 per le grandi aziende, e il 30 giugno 2026 per le Pmi.ileuropeola? Ilil divieto di importare nell’Unione Europea prodotti derivanti dallo sfruttamento di aree deforestate dopo il 31 dicembre 2020.