Booker T | Chelsea Green è una versione femminile di The Miz

The Miz è ormai un punto fermo nel main roster della WWE dal 2006 e, nonostante i primi problemi all’interno dello spogliatoio, è diventato uno dei lavoratori più affidabili del settore. I lavoratori in grado di resistere nel corso degli anni sono pochi, maT, Hall of Famer della WWE e attuale commentatore di NXT, ritiene che ci sia un’altra star nel main roster paragonabile a The Miz.Nel suo podcast “Hall of Fame” infatti,T ha paragonato l’ex WWE Women Tag Team Championa The Miz.Le parole diT“È come The Miz, una. Lei riceve il copione, sale sul ring e lo migliora, ed è quello di cui parlo sempre con i ragazzi giovani”, ha dettoT a proposito dei wrestler della sua scuola, la Reality of Wrestling. “Non datemi l’idea, prendete l’idea, prendete il copione e miglioratelo.