Lanazione.it - Anziano aggredito in sala d’attesa: “Se babbo muore è omicidio”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 14 novembre 2024 – «Siamo condannati a un ergastolo di dolore». La famiglia di Giorgio, 80 anni a dicembre, vive da giorni un’infinita tristezza. «Nostro padre, dopo l’aggressione in ospedale, ora è in coma». Un caso che, ricordano i suoi cari, è «purtroppo simile a quello della dottoressa Barbara Capovani e del medico pisano in pensione Piero Orsini, percossi e uccisi davanti al Santa Chiara e in strada». Martedì 6 ottobre, con il figlio Michele, Giorgio si trovava al Pronto soccorso per la moglie, «ha una disabilità al 100%», la compagna di una vita che lui accudisce e di cui si è preoccupato anche mentre lo stavano soccorrendo. «Pensate a lei, come sta?». «Ero andato a prendere l’auto per ricondurlo a casa – racconta Michele – ’aspettami qui, davanti alla porta scorrevole’, gli ho detto.