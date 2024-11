Ilgiorno.it - Sala contro l’aeroporto Berlusconi : "La nostra battaglia prosegue"

Milano proseguirà la sual’intitolazione deldi Malpensa a Silvio, nonostante la bocciatura da parte del Tar della richiesta di sospensiva presentata da Palazzo Marino insieme ai Comuni varesini di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo. Lo ha ribadito il sindaco Beppea margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Bicocca. "Il Tar - ha detto il primo cittadino - ha bocciato larichiesta di sospensiva, se lo aspettavamo o meno è difficile dirlo, gli avvocati ci avevano suggerito quella via. Non è una partita chiusa e continueremo". Il problema - secondo- "non è tanto la figura di Silvio" quanto piuttosto "la modalità" con cui è stata decisa l’intitolazione l’11 luglio scorso. "Questa - ha proseguito il sindaco - è un’iniziativa che il ministro Salvini ha preso senza fare neanche fare una telefonata ai sindaci del territorio, né tantomeno a me o a Sea.