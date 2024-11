Civitavecchia potenziato il servizio di asili nido

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 Novembre – L’Amministrazione Comunale diè lieta di annunciare l’avvio di un importante progetto di potenziamento deldiper l’anno 2024, reso possibile grazie a un contributo di 283.723,42 euro, ottenuto nell’ambito dei fondi stanziati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 18 gennaio 2024. Questo stanziamento, con il supporto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, e del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, mira a incrementare il numero di posti nei servizi educativi per l’infanzia e a sostenere le famiglie con figli piccoli.Il Comune didestinerà il contributo all’ampliamento dell’offerta pubblica per i servizi di asilo, micro, spazi gioco e sezioni primavera per 37 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.