Booker Prize, Samantha Harvey vince con il romanzo 'Orbital'

(Adnkronos) –di, 49 anni, l’unica scrittrice inglese in finale quest’anno, ha vinto il2024, il più prestigioso premio del Regno Unito per la narrativa. La proclamazione è avvenuta nella serata di martedì 12 novembre all’Old Billingsgate di Londra, con la vincitrice che ha ricevuto un assegno di 50.000 sterline (60.000 euro). In Italiasarà pubblicato nel mese di febbraio 2025 da NN Editore nella traduzione di Gioia Guerzoni. Ildiracconta la storia di sei astronauti immaginari sulla Stazione Spaziale Internazionale che riflettono sul senso della vita e da lontano guardano la Terra da un’altra prospettiva, è stato scelto all’unanimità come vincitore dopo una “vera e propria giornata di riflessione” sulla rosa dei sei candidati (composta da cinque donne e un uomo), secondo quanto dichiarato dal presidente della giuria, l’artista e autore Edmund De Waal.