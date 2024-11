Ilrestodelcarlino.it - Baby gang a Forlì, la rabbia al quartiere 8: “Abbiamo paura”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 novembre 2024 – “Lasciati soli di fronte allache semina violenza e”. I residenti del8 di Pianta, Ospedaletto e Coriano sono diretti; e il concetto l’hanno più volte ripetuto lunedì sera in un’affollatossima riunione del comitato. Seduta già in agenda. Programmata, come appuntamento mensile. Ma stavolta c’è stata di mezzo quella sera di Halloween, con l’aggressione di Coriano; con una famiglia assalita da alcuni ragazzini nella notte tra il 30 ottobre e il primo novembre, in via Pacchioni, nei pressi della chiesa ’San Giovanni Battista’; episodio che ha strappato i protocolli. E così l’assise, lunedì sera, ha dismesso i panni della formalità per assumere la forma di una folla di cittadini arti e preoccupati. “Lasciati soli”, per l’appunto. Una quarantina di residenti hanno addensato l’adunanza.