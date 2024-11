Movieplayer.it - Alex Cross, la recensione: è una questione di psicologia per il nuovo detective seriale

Leggi su Movieplayer.it

Dopo Harry Bosch, Jack Ryan, Jack Reacher, arriva in streaming anche il poliziotto creato da James Patterson. Protagonista Aldis Hodge, con Ryan Eggold nell'inedito ruolo del villain. Dal 14 novembre su Prime Video. Gli eroi letterari action su Prime Video sono oramai cosa nota. Non solo Jack Ryan tornerà a sorpresa con un film a lui dedicato e con il cast della serie in grande spolvero, ma untassello si appresta a diversificare la library del servizio streaming. Stiamo parlando di, ilnato sulle pagine dei romanzi di James Patterson e portato inizialmente al cinema da Morgan Freeman in due pellicole e Tyler Perry in un capitolo prequel: proprio come i suoi predecessori, la poca fortuna sul grande schermo potrebbe trovare nuova linfa e vita lunga in tv, grazie .