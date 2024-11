Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 21:30 Film Gifted – Il dono del talento. Drammatico. Regia di Marc Webb. Con Chris Evans, Mckenna Grace, Octavia Spencer, LindsayDuncan 23:25 (anziché 00:00) Porta a Porta 23:55 TG1 Sera 01:10 Sottovoce 01:40 Che tempo fa 01:45: RaiNews24 (Il programma Tutti i sogni ancora in volo previsto alle 21:30 non sarà trasmesso) RAI 2 18:00 Tennis. Nitto ATP Finals 2024. Fase a gruppi. Gruppo Bob Bryan Doppio: Simone Bolelli/Andrea Vavassori VS Kevin Krawietz/Tim Puetz Conduce Cristina Caruso. Telecronaca Marco Fiocchetti. Commento tecnico Adriano Panatta. Interviste Maurizio Fanelli. In studio Omar Camporese, Rita Grande. A cura di Alessandro Fabretti Coordinamento giornalistico Riccardo Pescante RAI 3 15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati “Question Time” Interrogazioni a risposta immediata.