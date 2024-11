Ilrestodelcarlino.it - Muzio Gallo, ecco le borse di studio per gli studenti della Diocesi

Si è tenuta a Osimo la cerimonia di premiazione per la consegna delledierogate dall’Istitutoin collaborazione con la Caritas Diocesana di Ancona-Osimo, a favore di alunni edel territoriodi Ancona-Osimo. Il presidente dell’IstitutoRocco Briscese ha presentato le motivazioni per le quali la Fondazione ha voluto questo progetto. L’arcivescovo Angelo Spina, nel lodare l’iniziativa, si è complimentato con le 21 famiglie e i ragazzi beneficiariborsa didi merito: sono bambiniscuola primaria, ragazzi delle scuole medie e superiori e anche due universitari che hanno potuto ricevere questo "premio". C’è stata grandissima soddisfazione da parte di tutti e tanti applausi hanno colorato l’evento di premiazione, emozionante per i presenti.