Lettera43.it - Mantova, 15enne morta investita dopo essere scesa dall’autobus

Tragedia a San Benedetto Po, comune in provincia di, dove unastatada un’auto. La giovane era appenae stava attraversando la strada quando un’automobile è sopraggiunta e l’ha travolta lungo la strada provinciale 496 all’altezza dell’abitato di Villa Garibaldi. L’impatto è stato talmente violento che l’adolescente è stata sbalzata in un terreno adiacente alla strada. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarla praticandole il massaggio cardiaco. Le sue condizioni sono però apparse sin da subito gravissime e, pochi minuti, è sopraggiunto il decesso. Sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso proveniente da Parma e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di rito per accertare la dinamica dell’accaduto.