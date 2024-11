Liberoquotidiano.it - "La mia fede ora vacilla". Amedeo Minghi, l'artista si confessa

Solitudini e presenze evocate. Un sound che a tratti ricorda i Pink Floyd ma potrebbe arrivare fino alla frontiera più oscura dei Linkin Park. In due parole l'appena tornato sulla scena discografica con il nuovo disco di inediti Anima sbiadita, concept album con quel quid inaspettato che invita ulteriormente all'ascolto. Una curiosità che va oltre il piacere di ritrovare un grande del cantautorato italiano in questo autunno fatto di grandi ritorni. Nel mirino di, 77 anni compiuti ad agosti, i sentimenti, la religione senza più spiritualità, una politica divenuta violenta e senz'anima. Una serie di brutture sintetizzate in una Roma che il cantautore ci racconta come quasi depredata della sua grande bellezza., torna dopo otto anni e a quasi sessanta dal suo esordio.