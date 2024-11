Impresaitaliana.net - Corso gratuito di approccio al mondo del bar presso la storica torrefazione napoletana

Alpotranno partecipare coloro che hanno un minimo di esperienza nella caffetteria e ci saranno opportunità di fare uno stage «Crediamo che la formazione sia essenziale per chi desidera trasformare la passione per il caffè in una professione. Questorappresenta un’opportunità per avvicinarsi aldel caffè in tutte le sue forme, dalla filiera alla tazzina servita al bar. È un primo incontro che fa parte di una serie di attività volte a promuovere la formazione nel settore del caffè, un momento conoscitivo per entrare a far parte della nostra grande famiglia».Marco Simonetti, AD di Caffè Toraldo, parla deldialdel bar dedicato a chi ha un minimo di esperienza nella caffetteria e vuole perfezionare le proprie conoscenze.Potranno partecipare alla giornata formativa i maggiori di 18 anni, l’appuntamento è il 20 novembre 2024, dalle 10 alle 18,la sede dellaCaffè Toraldo.