Un nuovo sacerdote. Festa per don Bragazzi

Sabato l’ordinazione sacerdotale in Cristo Re, domenica la prima messa danella ’sua’ chiesa, quella della Santissima Annunziata di Ceparana. Giorni speciali per don Samuele, novello prete della Diocesi spezzina, che torna a celebrare l’ingresso di unper la prima volta dopo sette anni. "Questo è un momento di grazia, di preghiera, di missione": così sabato mattina il vescovo Luigi Ernesto Palletti aveva concluso l’omelia per l’ordinazione sacerdotale di don Samuele, ceparanese di ventisei anni. La cerimonia di ordinazione è avvenuta in una cattedrale affollata di fedeli: molti provenivano proprio dalle parrocchie di Ceparana e di Bolano e dalle altre nelle quali il giovane Samuele, prima seminarista e poi diacono, ha prestato sino ad oggi il suo servizio.