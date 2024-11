Iodonna.it - Ennesimo riconoscimento per l'artista che a Manchester ha conquistato anche il titolo di Best Italian Act agli MTV Emas 2024

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Annalisa trionfa ancora. Dopo il Global Force Award di Los Angeles, l‘asteroide dedicatole dalla Nasa, il terzo posto a Sanremo con Sinceramente e il singolo di successo con Tananai ora la cantante 39enne ha vintoin Spagna. Dove ha ottenuto il premio come Fenomeno Europeo Dell’Anno ai LOS40 Music Award. E a, in Gran Bretagna, haildiActMTV. Annalisa emoziona al matrimonio dell’ex Davide Simonetta e di Veronica Ferraro X Leggi› Annalisa: «Penso un passo alla volta» Annalisa trionfa in SpagnaIn Spagna Annalisa era sbarcata a fine giugno con Cuando, cuando, cuando, la versione spagnola della sua Sinceramente.