Bergamonews.it - Ecomondo, premiato il gruppo Oldrati per il processo che dà nuova vita alla gomma

Villongo. Per la produzione di ramponcini da ghiaccio, realizzati con una mescola contenente circa il 40% diproveniente dal riciclo di camere d’aria a finereso possibile dall’impiego, a scala industriale, di uninnovativo di de-vulcanizzazione, Decathlon Produzione Italia,Group ed Eso Recycling hanno ricevutofieradi Rimini il Premio sviluppo sostenibile 2024 nella sezione economia circolare.“Siamo fieri di poter trasformare materiali di scarto in nuove risorse e di aver raggiunto questo traguardo grazie all’innovazione ecollaborazione con partner come Decathlon Produzione Italia ed Eso Recycling – dichiara Giorgia, Strategic Marketing and CSR e DEI Manager, nonché parte della terza generazione del-. Questo premio testimonia il nostro impegno nel rendere la sostenibilità un pilastro fondamentale della nostra attività, offrendo soluzioni che contribuiscono concretamentecircolarità dei materiali”.