De Pascale | La crisi? Servono investitori

Dalla sicurezza idraulica alla tenuta del sistema industriale, il candidato alla presidenza della Regione del centrosinistra e civici Michele deha raccontato ieri sotto la Galleria Matteotti la sua visione per il rilancio della provincia Ferrarese. Con lui c’era il segretario provinciale Pd Nicola Minarelli. "La zona di Argenta – spiega De– è stata colpita dall’alluvione, ma, oltre a mettere in sicurezza questa zona, bisogna lavorare sulle aree che per ora non sono state colpite". Il tessuto economico e industriale è fondamentale: "Incontrerò le Rsu del Petrolchimico perché oltre ad occuparci della realtà in– prosegue de–, bisogna salvaguardare ed evitare che ci finiscano quelle che ancora non lo sono. Prima del Petrolchimico farò tappa alla Berco per stare al fianco dei lavoratori.