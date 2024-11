Iodonna.it - Da Kate Middleton a Mary di Danimarca a Letizia di Spagna, a chi va il prestigioso titolo di Regina del blazer?

Popolare nel guardaroba blasonato, pezzo d’elezione di Regine e Principesse, oltre che Re e Principi. La giaccain tutte le sue varianti, mono o doppio petto, tinta unita o a stampa, tweed o check, sciancrata o over, semplice o decorata, è da sempre uno dei pezzi più gettonati del Royal outfit. Ma come lo indossano nel 2024 le Queen of style? E quali sono i loro modelli preferiti, che dettano tendenza? Rania di Giordania, giacca e gilet azzurro polvere: il power dress a Cernobbio X Leggi anche › Il Re dell’Autunno 2024.