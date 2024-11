Calciomercato.it - Attacco frontale ai Friedkin: “Progetto per dismettere la Roma” | ESCLUSIVO

in crisi nerissima: “A Trigoria c’è un clima spettrale. Il comunicato di ieri su Juric è una roba che un club di Serie A non può fare”Laè nel caos più totale. In attesa di conoscere il nome del sostituto dell’esonerato Juric (da non sottovalutare il ritorno di Garcia e la pista Terzic), non si placano le critiche alla (non) gestione della proprietà statunitense. Cioè dei, principali responsabili della stagione fin qui disastrosa dei giallorossi.Caos: Dan e Ryan Fredkin sotto accusa (AnsaFoto) – calciomercato.it“Ancora ieri Ghisolfi diceva che ivogliono vincere subito – ha esordito Fabio Massimo Splendore, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, a Ti Amo Calciomercato programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Ma non riesco a capire quale sia, e se c’è un faro che sta illuminando questa società.