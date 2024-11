Alessandro Cattelan condurrà la finale di Sanremo 2025 Dopo Carlo Conti il Festival a lui? Non lavoro per questo

Leggi l'articolo completo su Open.online

sarà uno dei co-conduttori della seratadeldi. Lo ha annunciato oggi il conduttore e direttore artistico della kermessein occasione della presentazione diGiovani, al via domani in seconda serata su Rai2 con la conduzione proprio di. Che su un suo possibile balzo al palcoscenico principale dell’Ariston – evocata più volte in questi anni – si schermisce. «Condurre? La cosa più probabile è che non lo farò mai, per vari motivi. Sarei in grado di farlo? Probabilmente sì. Sarei la persona più adatta? Magari anche no. Per condurreserve una persona molto brava e larga.è una persona molto brava e molto larga». Ecosa vede, dunque, nel suo futuro? «Io so fare il mioma sono un po’ di nicchia, che non vuol dire essere sfigati, ma essere sinceri verso se stessi prima di tutto.