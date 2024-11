Al Bano | Con Trump finisce la guerra di Putin E io farò un concerto nel Donbass

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il cantante Aldice che ha ragione Donald. Anche se «ognuno di noi ha cose da farsi perdonare». È vero, ha incitato all’assalto a Capitol Hill. «Ma non è nulla in confronto di ciò che ci dà con l’altra mano», risponde oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano. Perché «io voto la pace e non penso a nient’altro. Conla, è chiaro?», sostiene nel colloquio con Antonello Caporale. Lui, che per cinque volte ha stretto la mano a, ha «un sogno e una speranza». E vorrebbe un grandenel: «È sempre stato russo, diciamocelo. E l’Ucraina è un lascito di Mosca, una regalìa».IlnelSecondo Al«la storia non bara, la verità è questa». Anche senon prenderà il posto nel suo cuore, che riserva a Berlusconi, da cui riceveva ogni giorno un telegramma al tempo della scomparsa di Ylenia: «Ero negli Usa impegnato nelle ricerche e lui mi comunicava la propria disponibilità ad aiutarmi.