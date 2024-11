Gaeta.it - Tragedia nel bosco: un 86enne di Arsiero trovato senza vita durante la raccolta di legna

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella tranquilla località di, in provincia di Vicenza, si è consumata una drammatica. Un uomo di 86 anni è stato scoperto morto in un, presumibilmente a causa di una caduta. Questo triste evento ha scosso la comunità locale, già colpita dall’asdell’anziano, che era andato a raccogliere.L’allerta e il coordinamento dei soccorsiLa preoccupazione per la scomparsa dell’è emersa intorno alla sera del giorno precedente, quando il suo mancato rientro a casa ha messo in allerta i familiari. Ultimi contatti risalgono attorno a mezzogiorno, momento in cui ancora sembrava tutto in ordine. Comprendendo la gravità della situazione, i familiari hanno contattato le autorità.I Carabinieri, dopo aver ricevuto l’allerta, hanno prontamente mobilitato le squadre del Soccorso alpino del Veneto.