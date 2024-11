Oasport.it - Quanti punti assegnano le ATP Finals? Il bottino previsto dai gironi alla finale

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Si torna alle ATPin quel di Torino (ed è la quarta volta che fanno tappa nel capoluogo piemontese) e torna il discorso legato aiche assegna il torneo. Già, perché con i round robin l’assegnazione degli stessi non funziona al pari di un normale torneo: andiamo a comprendere il meccanismo che ruota attorno al torneo dei migliori otto.Innanzitutto, i: per ogni successo nei raggruppamenti i tennisti guadagnano 200. Detto in altri termini, si può anche finire a quota zero perdendo tutto. Con un facile calcolo matematico, 200 sono iper una vittoria, 400 per due e 600 per tre.Altri 400, poi, sono accordati a chi riesce a vincere in semi, ma il vero fattore riguarda chi vince la. In questo caso, infatti, arriva un altro extra di 500 ad arricchire il già ampio novero di soddisfazioni.