Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore, Domenica 10 Novembre 2024

10sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) viene proposto Il, il celebre film di Ridley Scott che ha conquistato 5 Oscar. Ambientato nell'antica Roma, la pellicola narra la storia di Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), un generale romano tradito dall'imperatore Commodo (Joaquin Phoenix), che ordina lo sterminio della sua famiglia. Ridotto in schiavitù e costretto a combattere come, Maximus si trasforma in un eroe capace di sfidare l'oppressione e brama vendetta contro chi gli ha tolto tutto. Il film mescola epiche scene d'azione, potenti emozioni e intrighi politici, rendendolo un'esperienza indimenticabile.