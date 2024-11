Ilrestodelcarlino.it - Caso, un ingresso frizzante. Per Santoro corsa e grinta

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

GAGNO 6 Un brivido sul tiro di Zuelli nella ripresa che batte sulla parte superiore della traversa, reattivo su tiro di Shpendi. Poi viene impegnato poco. DELLAVALLE 6,5 Disciplinato in fase difensiva, sempre disponibile ed agile nelle ripartenze, continua a mostrare le sue buone qualità di ‘ragazzo del Fila’. CALDARA 6 Gli attaccanti apuani negli ultimi venti metri non sono quasi mai incisivi, e lui se la cava sempre senza grossi problemi sfruttando esperienza e senso della posizione. Suo il colpo di testa che ha propiziato il gol di Cauz. CAUZ 7,5 Da desaparecido a migliore dei gialli. Sblocca con un tocco in tap in una gara sin lì complicata, diventando il quattordicesimo marcatore stagionale, e sublima la sua prestazione a metà ripresa togliendo letteralmente a Cerri un pallone che l’attaccante apuano stava per ribadire in porta.