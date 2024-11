Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-11-2024 ore 09:30

Luceverdeme trovati dalla redazione coda di un km sulla diramazioneSud tra Torrenova e il grande raccordo anulare a causa di un incidente in piazza San Pietro per l’udienza speciale con Papa Francesco prevista alle 9:30 sono possibili dei disagi alnelle vie limitrofe non si escludono problemi anche al termine dell’incontro previsto intorno alle ore 12:30 nel quartiere Centocelle fino alla mezzanotte di domani 10 novembre sarà chiusa alvia dei Castani tra Piazza dei Mirti e via degli Aceri Per lo svolgimento di un evento enogastronomico devi i percorsi di diverse linee bus possibili disagi al trasporto ferroviario al bivio di Settebagni nel nodo diper lavori fino al 10 novembre per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.