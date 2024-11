Inter-news.it - Serie A, salta un’altra panchina prima della sosta! Comunicato

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

In vistaper le nazionali,la secondadi questo campionato diA. Dopo Daniele De Rossi alla Roma – con il subentro di Ivan Juric – arriva anche ildel Lecce su Luca Gotti.ALTRO ESONERO – Arrivati alla terzaper le nazionali di questa stagione, arriva anche l’annuncio dicheinA. Si tratta, nel dettaglio,seconda di questo campionato. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi il 18 settembre con l’arrivo di Ivan Juric sullaRoma (altro allenatore, peraltro, a rischio proprio in questi giorni, dopo gli ultimi deludenti risultati dei giallorossi), è adesso il turno di Luca Gotti. A comunicarlo il Lecce, al momento diciottesimo in campionato (zona retrocessione) con nove punti fatti. Fatale per il tecnico è il pareggio per 1-1 in casa contro l’Empoli.