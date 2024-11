Anteprima24.it - San Nicola Manfredi, mancato pagamento del salario accessorio del Comune ai dipendenti: la lettera dei sindacati

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle segreterie provinciali Fp Cgil e Uil fpl.Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali Provinciali, sono costrette a replicare alla nota delle segretaria delfatta dopo la diffida ad adempiere trasmessa all’Ente per richiedere ildelle spettanze al personale relativamente al CCI 2023.Non è vero che ildi Sanha provveduto a dare attuazione agli istituti contrattuali previsti nel contratto integrativo 2023. Per gli operatori esperti è avvenuta solo la determina di liquidazione datata maggio 2024, a cui, però, a distanza di quasi sei mesi, non è seguito il.La liquidazione (ma non il) riguarda solo due degli istituti contrattuali concordati, rimangono da liquidare e pagare non solo l’indennità di funzione ma anche le indennità di servizio esterno e l’indennità di reperibilità.