Roma-Bologna | Juric può solo vincere ma potrebbe non bastare; formazioni e orari tv

9 novembre 2024 - Un presente in bilico e un futuro tutto da decifrare. La paura di una stagione tribolante, contro la speranza di poter ripetere un'impresa unica nella storia. Tutti i dubbi e i timori dellasi scontreranno all'Olimpico contro i sogni e la spinta del, in palio tre punti in questa dodicesima giornata di Serie A. Da una parte una squadra in crisi di continuità, tra risultati altalenanti e prestazioni inconsistenti, affronteranno una formazione che nonostante le dure notti europee vissute in Champions League, ha ricominciato a macinare punti e ora vuole giocarsi le sue chance per un'altra stagione europea. Il calcio di inizio è fissato per domenica 10 novembre alle ore 15. Laè in crisi e la società difficilmente darà a Ivanaltre possibilità. Nonquesto, la panchina del tecnico è talmente in bilico, dopo due mesi di risultati altalenanti, che attualmente vedono i giallorossi al dodicesimo posto in campionato ea 5 punti in Europa League, che forse nemmeno una vittoriasalvare la panchina dell'allenatore.