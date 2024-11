Lanazione.it - Prevenzione sfratti. Contributo affitti alle famiglie in difficoltà

Sono 295 ledi Sesto Fiorentino che potranno ricevere all’inizio del prossimo anno il, un rimborso economico che serve per aiutare i nuclei familiari ina pagare regolarmente il canone mensile della casa in cui vivono senza rischiare la morosità e quindi di ritrovarsi, se ciò dovesse durare a lungo, sotto sfratto. In tutto sono arrivate negli uffici comunali 375 domande. Ottanta sono state quelle respinte per mancanza di requisiti rispetto al bando o documentazione non sufficiente. Rispetto al 2023, c’è stata una flessione del 4,3% delle richieste. Nel 2022 invece furono 315, quindi con un incremento in due anni del 19%. "Anche quest’anno i numeri confermano l’importanza di questo provvedimento, per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato ben 450 mila euro - sottolinea l’assessore alla casa Massimo Labanca (nella foto) -.